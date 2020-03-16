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Источник: В «Валенсии» Черышева новые случаи заболевания коронавирусом

23:35
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Испанский журналист Эктор Гомес в своем Twitter сообщил, что в «Валенсии» зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом. За эту команду выступает российский полузащитник Денис Черышев.

Журналист уточнил, что не назвал заболевших, так как клуб попросил его об этом. Ожидается, что «Валенсия» в ближайшее время сделает заявление об этом.

Ранее отец Дениса Черышева Дмитрий сообщил «СЭ», что его сына не выявлен коронавирус. Заразились футболисты Эсекиэль Гарай, Эльяким Мангала и Хосе Гайя, а также тренер Пако Камараса и врач Хуан Альяга.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 169 387 человек. Умерших — 6513, выздоровевших — 77 257. В России на данный момент 93 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены.

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