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Источник: у Мбаппе начались психологические проблемы после поездки в Швецию

Руслан Минаев
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Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе испытывает ментальные проблемы после поездки в Швецию, сообщает Get French Football News со ссылкой на L'Equipe.

По данным источника, после прибытия в Мадрид у француза начались психологические проблемы — форвард переживает из-за критики его игры за испанский клуб. Отмечается, что несмотря на это, Мбаппе счастлив в «Реале».

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14 октября шведская полиция начала расследование по факту жалобы об изнасиловании, которое предположительно произошло в отеле, где на тот момент отдыхал Мбаппе. Пострадавшая женщина обвинила в произошедшем именно французского футболиста.

Сам Мбаппе опроверг информацию о своей причастности к инциденту. Его адвокат заявил, что игрок подаст жалобу на клевету.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Реал
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Источник: Мбаппе недоволен игрой в центре нападения «Реала» и хочет выступать на фланге
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 12 11 0 1 40-11 33
2
 Реал 11 7 3 1 21-11 24
3
 Атлетико 12 6 5 1 18-7 23
4
 Вильярреал 11 6 3 2 20-19 21
5
 Осасуна 12 6 3 3 17-16 21
6
 Атлетик 12 5 4 3 18-12 19
7
 Бетис 12 5 4 3 12-10 19
8
 Мальорка 12 5 3 4 10-9 18
9
 Р. Вальекано 11 4 4 3 12-10 16
10
 Сельта 12 5 1 6 18-20 16
11
 Р. Сосьедад 12 4 3 5 10-10 15
12
 Жирона 12 4 3 5 15-17 15
13
 Севилья 12 4 3 5 12-17 15
14
 Алавес 12 4 1 7 14-19 13
15
 Леганес 12 2 5 5 12-16 11
16
 Хетафе 12 1 7 4 8-10 10
17
 Эспаньол 12 3 1 8 11-22 10
18
 Лас-Пальмас 12 2 3 7 13-21 9
19
 Вальядолид 12 2 2 8 9-24 8
20
 Валенсия 11 1 4 6 8-17 7
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8.11 23:00
Р. Вальекано – Лас-Пальмас
 - : -
9.11 16:00
Реал – Осасуна
 - : -
9.11 18:15
Вильярреал – Алавес
 - : -
9.11 20:30
Эспаньол – Валенсия
 - : -
9.11 23:00
Леганес – Севилья
 - : -
10.11 16:00
Бетис – Сельта
 - : -
10.11 18:15
Мальорка – Атлетико
 - : -
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Хетафе – Жирона
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Роберт Левандовски

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Айосе Перес

Айосе Перес

Вильярреал

 7
Рафинья

Рафинья

Барселона

 7
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 7
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Рафинья

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Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 5
И К Ж
Хосе Луис Гарсия Пепелу

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Валенсия

 10 1 5
Абдул Мумин

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