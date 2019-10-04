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Источник: тренер «Ривер Плейта» может возглавить «Барселону»

15:30
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Главный тренер «Ривер Плейта» Марсело Гальярдо может возглавить «Барселону» в случае отставки Эрнесто Вальверде. Именно кандидатуру 43-летнего специалиста одобрило руководство каталонского клуба, утверждает TNT Sports.

Руководство «Барселоны» уже общалось с Гальярдо, но тот не намерен уходить из клуба, пока «Ривер Плейт» участвует в Кубке Либертадорес. Контракт аргентинского специалиста рассчитан до 2021 года.

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