Источник: тренер «Ривер Плейта» может возглавить «Барселону»

Главный тренер «Ривер Плейта» Марсело Гальярдо может возглавить «Барселону» в случае отставки Эрнесто Вальверде. Именно кандидатуру 43-летнего специалиста одобрило руководство каталонского клуба, утверждает TNT Sports.

Руководство «Барселоны» уже общалось с Гальярдо, но тот не намерен уходить из клуба, пока «Ривер Плейт» участвует в Кубке Либертадорес. Контракт аргентинского специалиста рассчитан до 2021 года.

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр