Источник: Суперкубок Испании будет проводиться в Саудовской Аравии

Королевская федерация футбола Испании утвердила место проведения Суперкубка Испании в 2020, 2021 и 2022 году, сообщает As.

В течение трех следующих лет турнир будет проходить в Саудовской Аравии, которая заплатит за право проведения соревнования 40 миллионов евро. Посредником в переговорах между сторонами выступил защитник «Барселоны» Жерар Пике.

Отмечается, что Королевская федерация футбола Испании потребовала по контракту, чтобы женщины имели неограниченный доступ на стадионы во время проведения турнира.

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