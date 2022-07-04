Источник: Шакира собирает компромат на Пике

Колумбийская певица Шакира начнет собирать компромат на защитника «Барселоны» Жерара Пике, сообщает Infomalia. В июне пара объявила о своем расставании.

«Шакира готова на все. Ей было не привыкать к флирту Пике, но она никогда не думала, что он изменял ей, практически с того же года, когда они встретились. Но Шакира сейчас разговаривает с людьми, которые открывают ей глаза. И версии совпадают даже в мельчайших деталях. «Есть вещи, которые могут причинить ей большой вред, и не только в вопросах отношений или семьи», — цитирует Informalia источника.

Пара была вместе с 2011 года. Они познакомились во время съемок музыкального клипа на песню Waka Waka, которая стала гимном чемпионата мира в 2010 году.

Уже на следующий год Шакира родила первенца Милана, а в 2015 году — второго сына, которого назвали Сашей.

Пике и Шакира неоднократно говорили, что не собираются заключать официальный брак.