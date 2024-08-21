Источник: «Севилья» готовит улучшенное предложение по переходу Тикнизяна

«Севилья» не оставляет попыток приобрести флангового защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По данным инсайдера, испанский клуб готовит улучшенное предложение железнодорожникам. «Севилья» может рассмотреть вариант с платной арендой или полноценным трансфером футболиста. При этом клуб ла лиги вряд ли сможет заплатить за Тикнизяна более шести миллионов евро, в то время как «Локомотив» рассчитывает на 8 миллионов евро.

В сезоне-2024/25 Тикнизян сыграл в 6 матчах, забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу.

Контракт 25-летнего игрока с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 6,5 миллиона евро.