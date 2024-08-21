Футбол
Испания
Новости
Видео Ла Лига Сегунда Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 22:53

Источник: «Севилья» готовит улучшенное предложение по переходу Тикнизяна

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Наир Тикнизян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Севилья» не оставляет попыток приобрести флангового защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По данным инсайдера, испанский клуб готовит улучшенное предложение железнодорожникам. «Севилья» может рассмотреть вариант с платной арендой или полноценным трансфером футболиста. При этом клуб ла лиги вряд ли сможет заплатить за Тикнизяна более шести миллионов евро, в то время как «Локомотив» рассчитывает на 8 миллионов евро.

В сезоне-2024/25 Тикнизян сыграл в 6 матчах, забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу.

Контракт 25-летнего игрока с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 6,5 миллиона евро.

Источник: Telegram-канал Ивана Карпова
Наир Тикнизян
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Севилья
1
Читайте также
Лыжница Вероника Степанова пропустит сезон-2024/25 из-за беременности
Тренер «Вашингтона» Карбери уверен: Овечкин сможет побить рекорд Гретцки в новом сезоне
ВС признал незаконным переоформление квартир на мать при разводе
Обладатель Кубка Стэнли хочет в «Ак Барс», «СЮ» отказался от казанского ветерана. Главные трансферные новости КХЛ на 21 августа
Родственники актера Шишова подтвердили его гибель в Курской области
В Ереване забросали яйцами и помидорами здание посольства Белоруссии
Популярное видео
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

AS: Гюндоган расторгнет контракт с «Барселоной» и вернется в «Манчестер Сити»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Сельта 1 1 0 0 2-1 3
2
 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
3
 Р. Вальекано 1 1 0 0 2-1 3
4
 Вальядолид 1 1 0 0 1-0 3
5
 Севилья 1 0 1 0 2-2 1
6
 Лас-Пальмас 1 0 1 0 2-2 1
7
 Атлетико 1 0 1 0 2-2 1
8
 Вильярреал 1 0 1 0 2-2 1
9
 Жирона 1 0 1 0 1-1 1
10
 Мальорка 1 0 1 0 1-1 1
11
 Хетафе 1 0 1 0 1-1 1
12
 Реал 1 0 1 0 1-1 1
13
 Атлетик 1 0 1 0 1-1 1
14
 Леганес 1 0 1 0 1-1 1
15
 Бетис 1 0 1 0 1-1 1
16
 Осасуна 1 0 1 0 1-1 1
17
 Алавес 1 0 0 1 1-2 0
18
 Р. Сосьедад 1 0 0 1 1-2 0
19
 Валенсия 1 0 0 1 1-2 0
20
 Эспаньол 1 0 0 1 0-1 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
23.08 20:00
Сельта – Валенсия
 - : -
23.08 22:30
Севилья – Вильярреал
 - : -
24.08 18:00
Осасуна – Мальорка
 - : -
24.08 20:00
Барселона – Атлетик
 - : -
24.08 22:30
Хетафе – Р. Вальекано
 - : -
24.08 22:30
Эспаньол – Р. Сосьедад
 - : -
25.08 18:00
Реал – Вальядолид
 - : -
25.08 20:00
Алавес – Бетис
 - : -
25.08 20:00
Леганес – Лас-Пальмас
 - : -
25.08 22:30
Атлетико – Жирона
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 2
Яго Аспас

Яго Аспас

Сельта

 1
Марк Бартра

Марк Бартра

Бетис

 1
П
Уго Альварес

Уго Альварес

Сельта

 1
Икер Альмена

Икер Альмена

Жирона

 1
Пабло Барриос

Пабло Барриос

Атлетико

 1
И К Ж
Ферлан Менди

Ферлан Менди

Реал

 1 1 0
Абделькабир Абкар

Абделькабир Абкар

Алавес

 1 0 1
Хон Арамбуру

Хон Арамбуру

Реал Сосьедад

 1 0 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости