Источник: семья Эриксена ищет дом в Мадриде

Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен готовится к переходу в "Реал", утверждает датское издание Fyens. По данным источника, семья хавбека сборной Дании уже ищет дом в Мадриде.

Ранее сообщалось, что Эриксена хочет видеть в составе руководство "Реала". При этом главный тренер Зинедин Зидан просит мадридцев купить ему хавбека "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

Помимо "Реала", на Эриксена претендуют "Манчестер Юнайтед" и "Ювентус".

В минувшем сезоне 27-летний полузащитник провел 51 матч за "Тоттенхэм", забил 10 голов и отдал 17 результативных передач. Его соглашение со "шпорами" рассчитано до 30 июня 2020 года.