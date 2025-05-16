Источник: Роналду может стать совладельцем испанской «Альмерии»

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду в ближайшее время может стать совладельцем «Альмерии» из второго дивизиона Испании, сообщает Marca.

Как отмечает источник, клуб принадлежит главе саудовской инвестиционной компании SMC Group Мохамеду Аль-Херейджи, с которым 40-летний футболист находится в хороших отношениях. Роналду может приобрести акции SMC Group и благодаря этому стать одним из владельцев «Альмерии».

Красно-белые набрали 62 очка за 39 туров и занимают шестое место в турнирной таблице сегунды.

Ранее стало известно, что Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом года по версии Forbes. С 1 мая 2024-го по 1 мая 2025-го португалец заработал 275 миллионов долларов.