Источник: RFEF инициировала расследование в отношении судьи, удалившего Беллингема

Комитет по соответствию Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) начал расследование внефутбольной деятельности судьи Хосе Мунуэры Монтеро, сообщает AS.

По информации источника, подозрения RFEF вызвала консалтинговая компания, основанная Монтеро. В числе ее потенциальных клиентов могут быть ла лига, УЕФА, а также некоторые клубы как из Испании, так и из других европейских стран.

Расследование проводится в связи с возможным конфликтом интересов. Если против Монтеро будет возбуждено дело, арбитр может получить штраф в размере 100 тысяч евро, а также дисквалификацию сроком до пяти лет.

В матче 24-го тура ла лиги между «Реалом» и «Осасуной» (1:1), который прошел 15 февраля, Монтеро показал прямую красную карточку полузащитнику мадридцев Джуду Беллингему за оскорбление судьи. Сообщалось, что 23-летнему футболисту грозит длительная дисквалификация после удаления.