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Источник: «Реал» заключил новый контракт с Каземиру

02:23

«Реал» подписал новый контракт с полузащитником Каземиру. По информации Marca, мадридский клуб продлил с 28-летним бразильцем соглашение до 2023 года.

В этом сезоне Каземиру сыграл в 35 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 4 голевые передачи. Он с 2013 года является игроком «Реала».

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