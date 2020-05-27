Источник: «Реал» заключил новый контракт с Каземиру

«Реал» подписал новый контракт с полузащитником Каземиру. По информации Marca, мадридский клуб продлил с 28-летним бразильцем соглашение до 2023 года.

В этом сезоне Каземиру сыграл в 35 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 4 голевые передачи. Он с 2013 года является игроком «Реала».