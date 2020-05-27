Источник: «Реал» заключил новый контракт с Каземиру
02:23
«Реал» подписал новый контракт с полузащитником Каземиру. По информации Marca, мадридский клуб продлил с 28-летним бразильцем соглашение до 2023 года.
В этом сезоне Каземиру сыграл в 35 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 4 голевые передачи. Он с 2013 года является игроком «Реала».
? Casemiro, blanco hasta 2023 https://t.co/a5bjMZwezh Informa @jfelixdiaz pic.twitter.com/BOxKrYM080— MARCA (@marca) May 26, 2020
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