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Источник: «Реал» выставил Азара на трансфер

13:43
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Нападающий «Реала» Эден Азар может покинуть команду в летнее трансферное окно, информирует El Chiringuito TV. Как отмечается, «Королевский клуб» выставил 30-летнего бельгийского футболиста на трансфер.

«Реал» накануне проиграл «Челси» (0:2) в ответном матче и не смог выйти в финал Лиги чемпионов.

После игры Эден в хорошем настроении общался со своими бывшими одноклубниками, что разозлило болельщиков «Реала».

Азар перешел в «Реал» из «Челси» летом 2019 года за 115 миллионв евро.

В этом сезоне он провел 11 матчей в чемпионате Испании, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

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