Источник: «Реал» выставил Азара на трансфер
13:43
Нападающий «Реала» Эден Азар может покинуть команду в летнее трансферное окно, информирует El Chiringuito TV. Как отмечается, «Королевский клуб» выставил 30-летнего бельгийского футболиста на трансфер.
«Реал» накануне проиграл «Челси» (0:2) в ответном матче и не смог выйти в финал Лиги чемпионов.
После игры Эден в хорошем настроении общался со своими бывшими одноклубниками, что разозлило болельщиков «Реала».
Азар перешел в «Реал» из «Челси» летом 2019 года за 115 миллионв евро.
В этом сезоне он провел 11 матчей в чемпионате Испании, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.
?? «HAZARD est? EN EL MERCADO» ??— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 6, 2021
??Atenci?n a la INFORMACI?N de @jpedrerol en #ElChiringuitoDeMega! pic.twitter.com/slAu10Oo8U
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