Источник: «Реал» согласовал контракт с 17-летним бразильцем

Полузащитник «Фламенго» Рейниер близок к переходу в «Реал». Мадридский клуб уже согласовал условия личного контракта 17-летнего бразильца, сообщает Sport Mediaset.

Ожидается, что Рейниер до лета останется в «Фламенго», а потом переедет в Испанию. Клубам осталось согласовать сумму трансфера за игрока. «Фламенго» оценивает Рейниера в 35 миллионов евро.

Рейниер провел за «Фламенго» 15 матчей, в которых забил 6 голов и дважды ассистировал партнерам.