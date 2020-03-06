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Источник: «Реал» разрешил Модричу вести переговоры с другими клубами

22:39
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Руководство «Реала» позволило полузащитнику Луке Модричу искать себе новый клуб. Как сообщает El Mundo Deportivo, президент «Реала» Флорентино Перес гарантировал 34-летнему хорвату, что тот может вести переговоры с потенциальными покупателями, а «Реал» не будет препятствовать его трансферу ближайшим летом.

Напомним, что Модрич перешел в «Реал» из «Тоттенхэма» в 2012 году. В составе «Реала» Модрич провел 332 матча, четыре раза выиграл Лигу чемпионов.

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