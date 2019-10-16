Источник: «Реал» может предложить Хамеса в обмен на Канте

«Реал» намерен приобрести полузащитника «Челси» Н'Голо Канте. Испанский клуб готов предложить за 28-летнего француза 80 миллионов фунтов стерлингов, а также права на полузащитника Хамеса Родригеса, сообщает The Guardian.

На трансфере Канте настаивает главный тренер «Реала» Зинедин Зидан. В полузащитнике также заинтересован «Ювентус», который тренирует Маурицио Сарри, ранее работавший с Канте в лондонском клубе.

Французский опорный полузащитник в текущем сезоне провел шесть матчей за «Челси» и отметился двумя забитыми голами.

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