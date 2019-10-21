Источник: «Реал» может отправить Зидана в отставку в случае поражения «Галатасараю»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан может покинуть свой пост, сообщает El Mundo. Это может произойти в том случае, если мадридцы проиграют в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Галатасараем». Руководство в большей степени беспокоит игра, а не результат. В качестве замены французскому специалисту рассматриваются Жозе Моуринью и Массимилиано Аллегри.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Реал» занимает второе место, в последней встрече он уступил «Мальорке» (0:1). В Лиге чемпионов испанцы с 1 очком — последние в квартете.

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