Источник: «Реал» изменит название домашнего стадиона «Сантьяго Бернабеу»

«Реал» принял решение изменить название домашнего стадиона «Сантьяго Бернабеу», сообщает Marca.

В скором времени арена будет именоваться «Бернабеу». Решение связано с коммерческими причинами. Стадион уже сменил название на официальном сайте арены.

«Бернабеу» был построен в 1947 году и до 1955-го носил название «Нуэво Эстадио Чамартин». С 2019 по 2024 год на арене прошла масштабная реконструкция — третья в истории.