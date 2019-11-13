Источник: «Реал» готов заплатить за Мбаппе 400 миллионов евро

«Реал» готов побить мировой трансферный рекорд ради подписания форварда «ПСЖ» Кильяна Мбаппе. Испанский клуб готов заплатить за 20-летнего француза 400 миллионов евро, утверждает Calciomercato со ссылкой на Le Parisien.

Правда, сперва для осуществления данной сделки «Реалу» потребуется продать нескольких своих игроков. Нынешний контракт Мбаппе с «ПСЖ» действует еще 2,5 года.

В текущем сезоне нападающий провел за парижан 11 матчей во всех турнирах, забил девять голов и сделал четыре результативные передачи.

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