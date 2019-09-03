Источник: Ракитич интересовался условиями сделки с «Ювентусом»

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич в последний день трансферного периода мог оказаться в «Ювентусе». Как сообщает El Mundo Deportivo, хорватский полузащитник вместе со своим агентом контактировал с представителями туринского клуба, чтобы узнать, какие условия «Ювентус» готов предложить ему по контракту.

Однако в итоге Ракитич принял решение остаться в «Барселоне». Та также рассматривала возможность включить хорвата в сделку по Неймару и отправить его в «ПСЖ», но и этот трансфер не состоялся.