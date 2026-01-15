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15 января, 20:25

Источник: Рафинья играл через боль в Суперкубке Испании

Алина Савинова

Форвард «Барселоны» Рафинья играл с болевыми ощущениями в левой ноге в финале Суперкубка Испании против «Реала» (3:2), сообщает Sport.es.

По информации источника, дискомфорт в приводящей мышце левого бедра у футболиста появился еще 3 января в матче чемпионата Испании с «Эспаньолом» (2:0), из-за чего он был заменен на 64-й минуте. Тем не менее, Рафинья сыграл в Суперкубке и забил по два гола в полуфинале и финале турнира.

Всего в сезоне-2025/26 29-летний нападающий провел 17 матчей, в которых отметился 11 голами и 4 результативными передачами.

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Рафинья (Рафаэль Диас, ФК «Барселона»)
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Источник: в «Реале» винят игроков за нынешнюю ситуацию в клубе
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 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
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15.08 20:30 Алавес – Хетафе - : -
15.08 22:30 Севилья – Р. Вальекано - : -
16.08 18:00 Расинг – Вильярреал - : -
16.08 20:00 Эспаньол – Леванте - : -
16.08 22:30 Сельта – Осасуна - : -
17.08 22:00 Депортиво – Эльче - : -
19.08 22:00 Атлетико – Малага - : -
25.08 22:00 Валенсия – Бетис - : -
26.08 22:00 Реал – Р. Сосьедад - : -
27.08 22:00 Барселона – Атлетик - : -
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