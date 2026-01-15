Источник: Рафинья играл через боль в Суперкубке Испании

Форвард «Барселоны» Рафинья играл с болевыми ощущениями в левой ноге в финале Суперкубка Испании против «Реала» (3:2), сообщает Sport.es.

По информации источника, дискомфорт в приводящей мышце левого бедра у футболиста появился еще 3 января в матче чемпионата Испании с «Эспаньолом» (2:0), из-за чего он был заменен на 64-й минуте. Тем не менее, Рафинья сыграл в Суперкубке и забил по два гола в полуфинале и финале турнира.

Всего в сезоне-2025/26 29-летний нападающий провел 17 матчей, в которых отметился 11 голами и 4 результативными передачами.