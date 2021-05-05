Источник: президент «ПСЖ» отправил письмо в «Барселону» с требованием оставить Неймара в покое

В «ПСЖ» недовольны непрекращающимися попытками «Барселоны» подписать нападающего парижан Неймара, утверждает Marca со ссылкой на Catalunya Rаdio.

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Халаифи отправил письмо в «Барселону», в котором попросил каталонский клуб оставить Неймара в покое.

По информации источника, каталонцы попытаются подписать бразильца в летнее трансферное окно. Они оценивают игрока в 100 миллионов евро. Ради покупки форварда сине-гранатовые готовы расстаться с некоторыми игроками.

Контракт 29-летнего Неймара с «ПСЖ» истекает летом 2022 года. Сообщалось, что форвард близок в продлению соглашения, однако новый договор пока не подписан.

В текущем сезоне Неймар провел 27 матчей, забил 15 голов и сделал 10 результативных передач.

Он выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год и стал в ее составе двукратным чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов.