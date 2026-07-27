Источник: полузащитник «Реала» Питарч получил травму на тренировке
Полузащитник «Реала» Тьяго Питарч получил травму на первой тренировке «Реала» в межсезонье, сообщила журналист Аранча Родригес.
По данным источника, 18-летний испанец травмировал колено. Ожидается, что он выбыл до начала сентября.
Питарч играет за основную команду «Реала» с марта 2026 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2027 года.
В сезоне-2025/26 футболист в 38 матчах во всех турнирах забил 2 гола и отдал 5 результативных передач. В том числе в чемпионате Испании у него 2 передачи в 10 играх.
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3
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
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|0
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8
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|0-0
|0
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|0
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|0-0
|0
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10
|Р. Сосьедад
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|0
|0
|0-0
|0
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11
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|0
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|0
|0
|0-0
|0
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12
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Леванте
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Расинг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Депортиво
|0
|0
|0
|0
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20
|Малага
|0
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|0-0
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|15.08
|20:30
|Алавес – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
|Севилья – Р. Вальекано
|- : -
|16.08
|18:00
|Расинг – Вильярреал
|- : -
|16.08
|20:00
|Эспаньол – Леванте
|- : -
|16.08
|22:30
|Сельта – Осасуна
|- : -
|17.08
|22:00
|Депортиво – Эльче
|- : -
|19.08
|22:00
|Атлетико – Малага
|- : -
|25.08
|22:00
|Валенсия – Бетис
|- : -
|26.08
|22:00
|Реал – Р. Сосьедад
|- : -
|27.08
|22:00
|Барселона – Атлетик
|- : -
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