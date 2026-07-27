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Источник: полузащитник «Реала» Питарч получил травму на тренировке

Павел Лопатко

Полузащитник «Реала» Тьяго Питарч получил травму на первой тренировке «Реала» в межсезонье, сообщила журналист Аранча Родригес.

По данным источника, 18-летний испанец травмировал колено. Ожидается, что он выбыл до начала сентября.

Питарч играет за основную команду «Реала» с марта 2026 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2027 года.

В сезоне-2025/26 футболист в 38 матчах во всех турнирах забил 2 гола и отдал 5 результативных передач. В том числе в чемпионате Испании у него 2 передачи в 10 играх.

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ФК Реал
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