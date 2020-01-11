Источник: «Овьедо» близок к аренде Лунина

Вратарь «Вальядолида» Андрей Лунин, арендованный у «Реала», близок к переходу в «Овьедо» до конца сезона, сообщает Sport Arena.

По сведениям источника, 20-летний украинец вернется из аренды в «Реал» из-за небольшого игрового времени в «Вальядолиде». Отец Лунина встретился с руководством «Овьедо», которое заверило, что вратарь получит полноценную игровую практику.

В текущем сезоне Лунин провел один матч за «Вальядолид» в Кубке Испании. В ла лиге он не сыграл ни разу. Ранее вратарь играл в аренде за «Леганес».