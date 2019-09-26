Источник: Неймар судится с «Барселоной» из-за подписного бонуса

27 сентября состоится заседание суда, на котором нападающий «ПСЖ» Неймар будет давать показания против своего бывшего клуба — «Барселоны», утверждает Marca.

Суд рассматривает события, которые произошли в 2016 году. Тогда каталонцы продлили контракт с бразильцем, и в качестве подписного бонуса выплатила ему 20 миллионов евро. Летом 2017-го «Барса» должна была выплатить Неймару вторую часть подписного бонуса в размере 43,6 миллиона евро. Однако тем летом бразилец перешел в «ПСЖ» и сине-гранатовые так и не выплатили ему остаток суммы.

Неймар подал в суд, наставивая, что «Барселона» не до конца выполнила все условия сделки.

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