Источник: назначение Моуринью на пост главного тренера «Реала» будет отложено

Назначение Жозе Моуринью на пост главного тренера «Реала» будет отложено до объявления результатов президентских выборов мадридского клуба, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, заявление испанского бизнесмена Энрике Рикельме о намерении баллотироваться на должность главы клуба приостановило все спортивные планы, включая возвращение португальского специалиста. Рикельме необходимо подать документы, чтобы стать официальным кандидатом до 23 мая. Выборы состоятся 7 июня.

Отмечается, что изначально в «Реале» планировали представить 63-летнего Моуринью 24 или 25 мая.

В заключительном 38-м туре Ла лиги «Реал» на своем поле встретится с «Атлетиком». «Сливочные» с 83 очками занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Испании.