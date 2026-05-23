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Источник: назначение Моуринью на пост главного тренера «Реала» будет отложено

Сергей Ярошенко
Жозе Моуринью.
Фото Global Look Press

Назначение Жозе Моуринью на пост главного тренера «Реала» будет отложено до объявления результатов президентских выборов мадридского клуба, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, заявление испанского бизнесмена Энрике Рикельме о намерении баллотироваться на должность главы клуба приостановило все спортивные планы, включая возвращение португальского специалиста. Рикельме необходимо подать документы, чтобы стать официальным кандидатом до 23 мая. Выборы состоятся 7 июня.

Отмечается, что изначально в «Реале» планировали представить 63-летнего Моуринью 24 или 25 мая.

В заключительном 38-м туре Ла лиги «Реал» на своем поле встретится с «Атлетиком». «Сливочные» с 83 очками занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Испании.

Жозе Моуринью.Жозе Моуринью вот-вот вернется в «Реал». А каким был его предыдущий заход в «Королевский клуб»?

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Футбол
ФК Реал
Жозе Моуринью
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 2 2 0 0 7-0 6
2
 Реал 2 2 0 0 6-2 6
3
 Севилья 2 2 0 0 5-2 6
4
 Бетис 2 2 0 0 2-0 6
5
 Алавес 2 1 1 0 4-1 4
6
 Атлетико 2 1 1 0 4-2 4
7
 Осасуна 2 1 1 0 2-1 4
8
 Эспаньол 2 1 0 1 4-2 3
9
 Хетафе 2 1 0 1 1-3 3
10
 Вильярреал 2 0 2 0 4-4 2
11
 Депортиво 2 0 2 0 2-2 2
12
 Сельта 2 0 1 1 1-2 1
13
 Валенсия 2 0 1 1 0-1 1
14
 Расинг 2 0 1 1 2-3 1
15
 Р. Вальекано 2 0 1 1 2-3 1
16
 Малага 2 0 1 1 1-3 1
17
 Леванте 2 0 1 1 0-3 1
18
 Эльче 2 0 1 1 1-6 1
19
 Реал Сосьедад 2 0 0 2 1-5 0
20
 Атлетик 2 0 0 2 1-5 0
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37 тур
38 тур
28.08 20:00 Расинг – Эльче - : -
28.08 22:30 Алавес – Вильярреал - : -
29.08 18:00 Леванте – Бетис - : -
29.08 20:00 Реал Сосьедад – Эспаньол - : -
29.08 22:30 Севилья – Атлетико - : -
30.08 18:00 Реал – Малага - : -
30.08 20:30 Депортиво – Валенсия - : -
30.08 22:30 Сельта – Атлетик - : -
31.08 20:30 Осасуна – Хетафе - : -
31.08 22:30 Барселона – Р. Вальекано - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе

Реал

 3
Фермин Лопес
Фермин Лопес

Барселона

 3
Рафинья
Рафинья

Барселона

 3
П
Джуд Беллингем
Джуд Беллингем

Реал

 2
Энтони Гордон
Энтони Гордон

Барселона

 2
Мариано Диас
Мариано Диас

Алавес

 2
И К Ж
Юри Берчиче
Юри Берчиче

Атлетик

 1 1 0
Кико Фемения
Кико Фемения

Хетафе

 1 1 0
Кике Салас
Кике Салас

Севилья

 1 1 0
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