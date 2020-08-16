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Источник: Месси хочет уйти из «Барселоны» этим летом

23:29
Лионель Месси. Фото AFP
Лионель Месси. Фото AFP
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Форвард «Барселоны» Лионель Месси хочет покинуть каталонский клуб, сообщает журналист Esporte Interativo Марсело Бехлер.

По сведениям источника, 33-летний аргентинец хочет уйти из клуба уже этим летом, о чем уведомил руководство клуба. Такое решение связано с недовольством игроком работой руководства каталонцев. Месси не намерен продлевать свой контракт, который истекает в июне 2021 года.

В сезоне-2019/20 Месси провел 44 матча во всех турнирах, в которых забил 31 гол и сделал 24 передачи.

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