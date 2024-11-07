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Источник: Мбаппе недоволен игрой в центре нападения «Реала» и хочет выступать на фланге

Руслан Минаев
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Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе выразил недовольство своей позицией на поле, сообщает Sport.es.

По данным источника, французу не нравится играть в центре нападения. Форвард уверен, что был бы полезнее, если его будут задействовать на флангах атаки.

Сообщалось, что после поражения от «Барселоны» (0:4) в чемпионате Испании тренерский штаб мадридцев был недоволен игрой Мбаппе в обороне.

Килиан Мбаппе разочарован голом &laquo;Милана&raquo;. «Реал» вошел в пике. Вслед за «Барселоной» в Мадриде красиво победил и «Милан»

Мбаппе выступает за «сливочных» с лета 2024 года. В нынешнем сезоне на счету 25-летнего нападающего 8 голов и 2 голевые передачи в 15 матчах во всех турнирах.

Килиан Мбаппе
ФК Реал
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 12 11 0 1 40-11 33
2
 Реал 11 7 3 1 21-11 24
3
 Атлетико 12 6 5 1 18-7 23
4
 Вильярреал 11 6 3 2 20-19 21
5
 Осасуна 12 6 3 3 17-16 21
6
 Атлетик 12 5 4 3 18-12 19
7
 Бетис 12 5 4 3 12-10 19
8
 Мальорка 12 5 3 4 10-9 18
9
 Р. Вальекано 11 4 4 3 12-10 16
10
 Сельта 12 5 1 6 18-20 16
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12
 Жирона 12 4 3 5 15-17 15
13
 Севилья 12 4 3 5 12-17 15
14
 Алавес 12 4 1 7 14-19 13
15
 Леганес 12 2 5 5 12-16 11
16
 Хетафе 12 1 7 4 8-10 10
17
 Эспаньол 12 3 1 8 11-22 10
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