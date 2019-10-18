Аргентинские болельщики просят провести матч чемпионата Испании «Барселона» — «Реал» в Буэнос-Айресе, сообщает Diario.

В прошлом сезоне на мадридском «Сантьяго Бернабеу» был сыгран финал Копа Либертадорес между «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт». В этом году аргентинцы рассчитывают на ответный «визит» испанцев.

Матч 10-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Реал» перенесен на 18 декабря в связи с протестами на улицах Каталонии.