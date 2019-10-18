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Источник: матч «Барселона» — «Реал» может пройти в Буэнос-Айресе

21:00
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Аргентинские болельщики просят провести матч чемпионата Испании «Барселона» — «Реал» в Буэнос-Айресе, сообщает Diario.

В прошлом сезоне на мадридском «Сантьяго Бернабеу» был сыгран финал Копа Либертадорес между «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт». В этом году аргентинцы рассчитывают на ответный «визит» испанцев.

Матч 10-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Реал» перенесен на 18 декабря в связи с протестами на улицах Каталонии.

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