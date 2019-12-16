Источник: Марселу может пропустить матч с «Барселоной»

Защитник «Реала» Марселу может пропустить перенесенный матч 10-го тура чемпионата Испании против «Барселоны», сообщает Marca.

Бразилец был заменен на 42-й минуте в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Галатасарая» (6:0). Утверждается, что Марселу хотел продолжать играть, но Зинедин Зидан решил предотвратить усугубление травмы.

Матч пройдет 18 декабря в Барселоне и начнется в 22:00 мск.