Источник: Лунин может перейти в «Галатасарай»

«Галатасарай» заинтересован в покупке вратаря «Реала» и сборной Украины Андрея Лунина, сообщает Sporx.

По данным источника, турецкий клуб не планирует продлевать контракт с 38-летним голкипером Фернандо Муслерой, чей контракт с клубом истекает летом 2025-го. Отмечается, что первым в списке кандидатов на замену уругвайцу является Лунин, на транфер которого «Галатасарай» планирует выделить значительную сумму.

«Галатасарай» попытается убедить украинца тем фактом, что команда постоянно выступает в Лиге чемпионов. Турецкий клуб планирует начать переговоры с «Реалом» в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что интерес к Лунину проявляют также «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и «Баварии».

Лунин выступает за «Реал» с 2018 года, а его текущий контракт с командой рассчитан до конца инюня 2030 года. В текущем сезоне на счету 26-летнего украинца 10 матчей за мадридский клуб во всех турнирах, 4 из которых он сыграл «на ноль». Портал Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в 20 миллионов евро.