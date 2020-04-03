Источник: личный самолет Месси совершил вынужденную посадку в Брюсселе

Личный самолет форварда «Барселоны» Лионеля Месси совершил вынужденную посадку в аэропорту Брюсселя, сообщает HLN.

Самолет отправлялся в Тенерифе, но в 9 утра по центральноевропейскому времени приземлился в Брюссельском аэропорту из-за технических неполадок — возникли проблемы с шасси. Неизвестно, был на борту Месси или нет. Аэропорт Брюсселя сохраняет конфиденциальность и не разглашает подробности инцидента.

Месси купил самолет два года назад за 13 миллионов евро.