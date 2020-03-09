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Источник: Куртуа получил травму паха в матче с «Бетисом», игрок пропустит несколько недель

11:30

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа получил травму паха в матче 27-го тура против «Бетиса» (1:2), сообщает Het Laatste News.

Сообщается, что повреждение было выявлено после матча, в понедельник бельгиец пройдет углубленное обследование, которое определит степень серьезности повреждения. По информации источника, вратарь пропустит несколько недель.

В сезоне-2019/20 Куртуа провел за «Реал» 32 матча, 15 из них — «на ноль». Всего 27-летний бельгиец пропустил 26 мячей.

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