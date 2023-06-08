Источник: хавбек Диас продлил контракт с «Реалом»

Полузащитник «Реала» Браим Диас продлил контракт с «Реалом», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, соглашение будет продлено до 2027 года.

Ранее сообщалось, что у «Милана» нет опции выкупа Диаса, а «Реал» планирует вернуть игрока.

В текущем сезоне полузащитник провел 43 матча во всех турнирах за итальянский клуб, отметившись 7 голами и 6 результативными передачами.

«Милан» арендовал Диаса летом 2021 года, соглашение рассчитано до лета 2023.