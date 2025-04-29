Источник: Хаби Алонсо близок к подписанию контракта с «Реалом»

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо близок к переходу в «Реал», который сейчас тренирует Карло Анчелотти. Стороны почти согласовали контракт.

«Хаби Алонсо находится в одном шаге от достижения полного соглашения с «Реалом» и в ближайшие дни встретится с руководством «Байера», чтобы сообщить им о своем желании переехать в Испанию», — написал в соцсети X журналист Маттео Моретто.

Также он добавил, что Анчелотти близок к переходу на пост главного тренера сборной Бразилии.

«Сборная Бразилии завершает согласование всех деталей контракта Карло Анчелотти. Итальянский тренер уже дал свое согласие», — добавил Моретто.

«Реал» после 33 туров занимает 2-е место в турнирной таблице ла лиги, отставая от лидирующей «Барселоны» на 4 очка.