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Источник: Гвардьола уйдет в «Ювентус» после окончания контракта с «Манчестер Сити»

16:13
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола после окончания контракта с «горожанами» возглавит «Ювентус», утверждает The Athletic. Соглашение испанского специалиста с английским клубом рассчитано до лета 2021 года.

После прошлого сезона ряд СМИ утверждал, что Гвардьола возглавит «Ювентус», но главным тренером туринцев стал Маурицио Сарри.

После 6 туров АПЛ «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 13 очков.

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