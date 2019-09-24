Источник: Гвардьола уйдет в «Ювентус» после окончания контракта с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола после окончания контракта с «горожанами» возглавит «Ювентус», утверждает The Athletic. Соглашение испанского специалиста с английским клубом рассчитано до лета 2021 года.

После прошлого сезона ряд СМИ утверждал, что Гвардьола возглавит «Ювентус», но главным тренером туринцев стал Маурицио Сарри.

После 6 туров АПЛ «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 13 очков.