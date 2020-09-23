Источник: Форвард «Реала» Эдегор заразился коронавирусом
00:54
У нападающего «Реала» Мартина Эдегора диагностировали коронавирус. Об этом сообщает Onda Cero.
Сообщается, что вирус выявлен у норвежца в понедельник в результате очередной серии тестирования. Теперь футболист отправится на самоизоляцию. Остальные футболисты «Королевского клуба», согласно протоколу, должны теперь тренироваться индивидуально.
При этом в сообщении указывается, что «Реал» ждет результатов повторного теста, который должен подтвердить или опровергнуть результаты первичного тестирования.
21-летний футболист в текущем сезоне провел один матч за «Реал». Если информация подтвердится, он пропустит следующий матч ла лиги против «Бетиса». Игра состоится 26 сентября. Начало в 22.00 по московскому времени.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...