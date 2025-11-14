Футбол
14 ноября, 23:00

Источник: Флорентино Перес уйдет в отставку с поста президента «Реала»

Руслан Минаев
Флорентино Перес.
Фото Global Look Press

Президент «Реала» Флорентино Перес принял решение уйти в отставку, сообщает журналист Пепе Альварес.

78-летний функционер планирует покинуть пост в 2026-м, за два года до окончания срока своих полномочий. По данным источника, Перес хотел бы видеть в «Реале» упорядоченную передачу власти вне зависимости от того, поддержат ли члены клуба референдум или нет.

Перес руководит «Реалом» с 2009 года. Ранее он занимал пост президента с 2000 по 2006 год. При нем «Реал» семь раз становился чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов, а также трижды выигрывал Кубок и семь раз — Суперкубок Испании.

Баскетбольный клуб «Реал» в эпоху Переса семь раз становился чемпионом Испании и обладателем Кубка страны, и трижды выигрывал Евролигу.

  • Кариока_двойка.

    Кахигао договорился с Конте и Пересом. Оба уже едут в Москву.

    15.11.2025

  • shpasic

    неужели в Спартак?

    15.11.2025

  • Секир-башка

    Пора уже, ведь ему под восемьдесят. Титулов, конечно, целая куча - сравнимая с достижениями Бернабеу. Стадион перестроил и вообще инфраструктуру модернизировал, финансы вроде в порядке. Мне вот только идея с галактикос не сильно нравилась.

    15.11.2025

  • Rutozid

    20 лет на одной руководящей должности - это, конечно, пять. А как же смена руководителей каждые 2 года? И это безо всяких поправок, просто сидит и всё.

    14.11.2025

  • 555 555

    Перес ещё тот перец.

    14.11.2025

    Мбаппе: «В «Реале» все объединены общей целью — выиграть все титулы в этом сезоне»

    Источник: Флорентино Перес не собирается покидать «Реал» до окончания срока полномочий в 2028-м
