Источник: Флик может покинуть «Барселону» по окончании сезона

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик может покинуть клуб по окончании сезона. Решение будет зависеть от исхода президентских выборов, которые пройдут 15 марта, сообщает Marca.

По данным источника, немецкий специалист считает себя частью команды действующего президента Жоана Лапорты. Флик готов подписать новый контракт только в случае его переизбрания. До 1 июля никаких шагов по продлению соглашения предпринято не будет.

Отмечается, что один из кандидатов на пост президента, Виктор Фонт, заявил о желании сохранить Флика в клубе в случае своей победы на выборах.

Флик возглавляет «Барселону» с мая 2024 года. В первом сезоне под его руководством команда выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.