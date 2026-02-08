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Источник: Флик может покинуть «Барселону» по окончании сезона

Анастасия Пилипенко

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик может покинуть клуб по окончании сезона. Решение будет зависеть от исхода президентских выборов, которые пройдут 15 марта, сообщает Marca.

По данным источника, немецкий специалист считает себя частью команды действующего президента Жоана Лапорты. Флик готов подписать новый контракт только в случае его переизбрания. До 1 июля никаких шагов по продлению соглашения предпринято не будет.

Отмечается, что один из кандидатов на пост президента, Виктор Фонт, заявил о желании сохранить Флика в клубе в случае своей победы на выборах.

Флик возглавляет «Барселону» с мая 2024 года. В первом сезоне под его руководством команда выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

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Футбол
ФК Барселона
Ханс Флик
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Севилья 2 2 0 0 5-2 6
2
 Алавес 2 1 1 0 4-1 4
3
 Атлетико 2 1 1 0 4-2 4
4
 Реал 1 1 0 0 2-1 3
5
 Барселона 1 1 0 0 5-0 3
6
 Бетис 1 1 0 0 1-0 3
7
 Хетафе 2 1 0 1 1-3 3
8
 Эспаньол 2 1 0 1 4-2 3
9
 Вильярреал 2 0 2 0 4-4 2
10
 Депортиво 2 0 2 0 2-2 2
11
 Осасуна 1 0 1 0 0-0 1
12
 Сельта 1 0 1 0 0-0 1
13
 Валенсия 1 0 1 0 0-0 1
14
 Леванте 2 0 1 1 0-3 1
15
 Расинг 2 0 1 1 2-3 1
16
 Р. Вальекано 2 0 1 1 2-3 1
17
 Малага 2 0 1 1 1-3 1
18
 Эльче 2 0 1 1 1-6 1
19
 Р. Сосьедад 1 0 0 1 0-1 0
20
 Атлетик 1 0 0 1 1-3 0
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15.08 20:30 Алавес – Хетафе 3 : 0
15.08 22:30 Севилья – Р. Вальекано 2 : 1
16.08 18:00 Расинг – Вильярреал 2 : 2
16.08 20:00 Эспаньол – Леванте 3 : 0
17.08 22:00 Депортиво – Эльче 1 : 1
19.08 22:00 Атлетико – Малага 2 : 0
25.08 22:00 Валенсия – Бетис - : -
26.08 22:00 Реал – Р. Сосьедад - : -
27.08 21:30 Сельта – Осасуна - : -
27.08 22:00 Барселона – Атлетик - : -
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Атлетик

 1 1 0
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