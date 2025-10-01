Источник: Деку обсудил с агентами Ольмо его перспективы в «Барселоне»

Спортивного директора «Барселоны» Деку заметили за общением с агентами полузащитника Дани Ольмо и вратаря Хоана Гарсии, сообщает Sport.es.

По данным источника, обсуждения были сосредоточены на текущей форме Олмо и недавней травме Гарсии, которая потребовала хирургического вмешательства.

При этом президент клуба Жоан Лапорта не присутствовал на встрече с Деку. В это же время он общался с главным врачом «Барсы» и двумя приглашенными врачами из Аргентины в одном из ресторанов.

По данным Sport.es, главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик в ближайших матчах намерен дать больше игровой практики Ольмо — у него появится возможность проявить себя. В сезоне-2025/26 27-летний испанец в 8 матчах забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

24-летний испанец Гарсия в сезоне-2025/26 в 7 матчах пропустил 5 голов, в 3 встречах сыграл на ноль. Сейчас он восстанавливается после травмы мениска.