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Источник: Бензема продлит контракт с «Реалом»

03:45
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Нападающий «Реала» Карим Бензема продлит контракт до 2023 года. Свежий номер Marca вышел с обложкой, на которой изображен француз и написано число 2023. Нынешнее соглашение игрока рассчитано до конца следующего сезона.

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