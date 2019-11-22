Источник: Бензема продлит контракт с «Реалом»

Нападающий «Реала» Карим Бензема продлит контракт до 2023 года. Свежий номер Marca вышел с обложкой, на которой изображен француз и написано число 2023. Нынешнее соглашение игрока рассчитано до конца следующего сезона.

«Karim Benzema 2023» titre @marca aujourd'hui !



Florentino Perez souhaite prolonger son buteur fran?ais. pic.twitter.com/3txHKt3Jlu — BeFoot (@_BeFoot) November 21, 2019

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