Источник: Бекхэм хочет перехватить Кавани у «Атлетико» и подписать его в «Интер Майами»

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в «Интер Майами», сообщает Mundo Deportivo. По информации источника, совладелец американского клуба Дэвид Бекхэм заинтересован в том, чтобы перехватить 32-летнего уругвайца у мадридского «Атлетико», который все еще не договорился с парижанами о покупке форварда.

Издание пишет, что сам Кавани хочет продолжить карьеру в Испании, однако «Интер Майями» способен изменить положение дел благодаря своим финансовым возможностям. Отмечается, что хорошие отношения Бекхэма с президентом «ПСЖ», Нассером Аль-Хелаифи, также могут оказать влияние на будущее уругвайского футболиста.

Контракт Кавани с «ПСЖ» истекает летом 2020 года, парижский клуб готов расстаться с игроком за сумму не ниже 20 миллионов евро. В сезоне-2019/20 уругваец провел за парижан 14 матчей, в которых отличился 5 голами и 1 результативной передачей.