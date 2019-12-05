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Источник: «Бавария» не рассматривает кандидатуру Покеттино. Все дело в языке

21:35

Маурисио Покеттино не входит в число кандидатов на пост главного тренера «Баварии», утверждает Bild. Руководство мюнхенцев рассматривает претендентов, владеющих немецким языком.

Основным претендентом остается Томас Тухель, руководящий «ПСЖ».

Покеттино в ноябре был отправлен в отставку с поста главного тренера «Тоттенхэма».

На данный момент «Баварией» руководит исполняющий обязанности главного тренера Ханс-Дитер Флик.

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