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Источник: «Барселона» заплатила семье Гризманна комиссию размером 14 миллионов евро

09:26
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«Барселона» заплатила представителям нападающего Антуана Гризманна 14 миллионов евро за переход француза из «Атлетико», утверждает El Mundo Deportivo. По данным источника, это следует из переписки между представителями каталонского клуба и окружением Гризманна. Причем бенефициарами в данном случае стали родственники футболиста.

Переписка якобы производилась еще в марте, и этот факт играет на руку «Атлетико», который считает действия «Барселоны» незаконными и требует, чтобы она выплатила не 120 миллионов евро отступных, а 200 миллионов. Сделка формально была заключена после 1 июля, когда сумма автоматически снизилась на 80 миллионов. Но договоренности Гризманн и «Барселона» достигли еще весной, по мнению «Атлетико», когда сумма равнялась 200 миллионам. Переписка про комиссию в 14 миллионов евро может стать аргументом в пользу мадридского клуба.

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