Источник: «Барселона» заплатила семье Гризманна комиссию размером 14 миллионов евро
«Барселона» заплатила представителям нападающего Антуана Гризманна 14 миллионов евро за переход француза из «Атлетико», утверждает El Mundo Deportivo. По данным источника, это следует из переписки между представителями каталонского клуба и окружением Гризманна. Причем бенефициарами в данном случае стали родственники футболиста.
Переписка якобы производилась еще в марте, и этот факт играет на руку «Атлетико», который считает действия «Барселоны» незаконными и требует, чтобы она выплатила не 120 миллионов евро отступных, а 200 миллионов. Сделка формально была заключена после 1 июля, когда сумма автоматически снизилась на 80 миллионов. Но договоренности Гризманн и «Барселона» достигли еще весной, по мнению «Атлетико», когда сумма равнялась 200 миллионам. Переписка про комиссию в 14 миллионов евро может стать аргументом в пользу мадридского клуба.