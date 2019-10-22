Источник: «Барселона» заплатила «Атлетико» 15 миллионов евро по делу Гризманна

«Барселона» и «Атлетико» достигли соглашения по делу нападающего Антуана Гризманна, сообщает AS. Каталонцы согласились выплатить 15 миллионов евро в качестве компенсации за раннее начало переговоров с французом. «Матрасники» обязались не выкладывать в открытый доступ переписку агента футболиста с «Барсой».

Также «Барселона» получила приоритетное право выкупа пятерых футболистов «Атлетико», среди которых Хосе Хименес и Сауль Ньигес. Перед трансфером игрок должен дать согласие на переход, а «Атлетико» устраивает сумма.

Гризманн перешел в «Барселону» минувшим летом за 120 миллионов евро — такова была сумма отступных за француза. При этом ранее не была удовлетворена жалоба «Атлетико», который утверждал, что «Барселона» не выплатила необходимую сумму за игрока, но апелляция мадридского клуба была оставлена без удовлетворения.