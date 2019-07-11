Источник: "Барселона" заплатила "Атлетико" 120 миллионов за Гризманна

"Барселона" в ближайшее время объявит о подписании нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна. По информации L'Equipe, каталонцы уже выплатили за футболиста 120 миллионов евро.

В этом случае Гризманн войдет в пятерку самых дорогих футболистов в истории футбола, уступив только Неймару (из "Барселоны" в "ПСЖ" за 222 миллиона), Кильяну Мбаппе (из "Монако" в "ПСЖ" за 180 миллионов), а также Жоау Феликса, которого "Атлетико" приобрел у "Бенфики" несколько дней назад за 126 миллионов.

Напомним, что Жоау Феликс в "Атлетико" будет играть под номером 7, принадлежавшим Гризманну.

Гризманн играет за "Атлетико" с 2014 года. В прошедшем сезоне на его счету 21 гол в 48 матчах во всех турнирах.