Источник: «Барселона» проведет внеочередное собрание правления клуба
15:35
Правление «Барселоны» 19 февраля проведет внеочередное собрание, сообщает Diario Sport.
По сведениям источника, на собрании обсудят информацию, по которой «Барселона» оплачивала в социальных сетях поддержку президента Хосепа Бартомеу и критику игроков, в том числе нападающего Лионеля Месси и защитника Жерара Пике.
На внеочередном собрании будет присутствовать сам Бартомеу, четыре вице-президента, секретарь правления и гендиректор клуба Оскар Грау.
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