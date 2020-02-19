Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Источник: «Барселона» проведет внеочередное собрание правления клуба

15:35
Теги:

Правление «Барселоны» 19 февраля проведет внеочередное собрание, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, на собрании обсудят информацию, по которой «Барселона» оплачивала в социальных сетях поддержку президента Хосепа Бартомеу и критику игроков, в том числе нападающего Лионеля Месси и защитника Жерара Пике.

На внеочередном собрании будет присутствовать сам Бартомеу, четыре вице-президента, секретарь правления и гендиректор клуба Оскар Грау.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир