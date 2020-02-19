Источник: «Барселона» проведет внеочередное собрание правления клуба

Правление «Барселоны» 19 февраля проведет внеочередное собрание, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, на собрании обсудят информацию, по которой «Барселона» оплачивала в социальных сетях поддержку президента Хосепа Бартомеу и критику игроков, в том числе нападающего Лионеля Месси и защитника Жерара Пике.

На внеочередном собрании будет присутствовать сам Бартомеу, четыре вице-президента, секретарь правления и гендиректор клуба Оскар Грау.