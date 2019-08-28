Источник: «Барселона» представит Неймара 29 августа
«Барселона» представит нападающего «ПСЖ» Неймара в качестве своего игрока 29 августа, сообщает El Chiringuito TV в Twitter.
Как сообщалось ранее, переговоры между представителями «Барселоны» и «ПСЖ» о возможном трансфере бразильца в каталонский клуб продолжаются. В прошлом сезоне Неймар провел 28 матчей в составе парижан, забил 23 гола и отдал 13 голевых передач. По данным transfermarkt, трансферная стоимость нападающего составляет 180 миллионов евро. Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год.
??EXCLUSIVA de @jotajordi13!? «El BAR?A planea PRESENTAR a NEYMAR este JUEVES». #ElChiringuitoDeMega pic.twitter.com/8v0n1569Za— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 28, 2019
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