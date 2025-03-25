Источник: «Барселона» планирует вернуть Месси после чемпионата мира-2026

«Барселона» рассматривает возвращение форварда Лионеля Месси, сообщает TEAMtalk.

По информации источника, руководство сине-гранатовых планирует подписать аргентинца после чемпионата мира-2026. Ожидается, что к этому времени завершится реконструкция домашнего стадиона каталонцев «Камп Ноу», и именно тогда «Барселона» рассчитывает представить Месси. Если переход состоится, то нападающий может завершить карьеру в каталонском клубе.

Месси с 2023 года является игроком «Интер Майами». Контракт 37-летнего форварда с командой из МЛС рассчитан до декабря 2025-го.

За «Барселону» аргентинец играл с 2004 по 2021 год. Всего за испанский клуб он провел 778 матчей, забил 672 мяча и отдал 303 результативные передачи.