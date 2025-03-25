Футбол
25 марта, 10:14

Источник: «Барселона» планирует вернуть Месси после чемпионата мира-2026

Алина Савинова
Лионель Месси.
Фото Imagn Images, Global Look Press

«Барселона» рассматривает возвращение форварда Лионеля Месси, сообщает TEAMtalk.

По информации источника, руководство сине-гранатовых планирует подписать аргентинца после чемпионата мира-2026. Ожидается, что к этому времени завершится реконструкция домашнего стадиона каталонцев «Камп Ноу», и именно тогда «Барселона» рассчитывает представить Месси. Если переход состоится, то нападающий может завершить карьеру в каталонском клубе.

Месси с 2023 года является игроком «Интер Майами». Контракт 37-летнего форварда с командой из МЛС рассчитан до декабря 2025-го.

За «Барселону» аргентинец играл с 2004 по 2021 год. Всего за испанский клуб он провел 778 матчей, забил 672 мяча и отдал 303 результативные передачи.

Материалы сюжета: Месси: «Интер Майами» после разрыва с «ПСЖ» без возвращения в «Барселону»
«Интер Майами» разгромил «Нью-Инглэнд Революшн», Месси сделал три голевые передачи
Месси снова великолепен: оформил дубль и помог «Интер Майами» разгромить «Нью-Йорк Сити»
Маскерано высоко оценил роль Месси для «Интер Майами»
Месси вышел в единоличные лидеры гонки бомбардиров МЛС
Дубль и голевая передача Месси помогли «Интер Майами» разгромить «Нью-Йорк Сити»
Месси и Роналду оформили по дублю: Лео возглавил список лучших бомбардиров МЛС, а Роналду довел счет голов до 945
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Flamenco

    в Барсу не вернется! это всего-то вброс, а многие повелись

    05.04.2025

  • Flamenco

    путана закрой ретранслятор!

    05.04.2025

  • Flamenco

    минутка юмора в СЭ

    04.04.2025

  • Симон Вирсаладзе

    На кой?

    26.03.2025

  • Player124

    Ну если Лапорта к тому времени уйдёт...

    25.03.2025

  • serkonol

    частный клуб, пусть делают что хотят. на мой взгляд, это дурной тон пиарить аргентинца и делать вид, что в команде не играл иньеста. он дважды выиграл евро и чемпионат мира в честной борьбе.

    25.03.2025

  • Павел Леонидович

    а смысл?

    25.03.2025

  • с13

    Всё больше и больше великая спортивная игра в футбол превращается в денежное шоу с пиар-акциями.

    25.03.2025

  • arno11

    Вернуть в качестве кого?

    25.03.2025

  • СереХа

    Глупость путалонская

    25.03.2025

  • fell62

    Лапорте не знает где денег себе заработать на памперсы...

    25.03.2025

  • m_16

    Они хотят сделать чучело Месси, выставить в клубном музее и показывать за дополнительную плату.

    25.03.2025

  • СВА

    Нельзя вернуть в реку утекшую воду.

    25.03.2025

  • capitan76

    Источник Савиновой Бобров?))

    25.03.2025

  • Gordon

    Они тебя "жадностью" обидели? :)

    25.03.2025

  • Gordon

    Точняк. Тем более, как говорит тот же источник, "Барса" за ним давно наблюдает и приценивается :)

    25.03.2025

  • Gordon

    Затем, чтобы сетевые любители поискать везде грязь типа Рюрика 9 в ней позахлёбывались например :)

    25.03.2025

  • Gordon

    Было бы ещё красивей, но я не уверен, возможно ли это технически :) Ибо представляю, что начнётся на небольшом стадионе "Ньюэлз" :)

    25.03.2025

  • Рюрик 9

    Чтобы ещё мультов двести гному отдать. Долгов мало, сделают ещё больше.

    25.03.2025

  • Фотограф Михаил Белоусов 89242361732

    Зидана на поле никто не хочет вернуть? А что, народ повалит!

    25.03.2025

  • shpasic

    тут бы Микки Эн спросил, а почему бы Месси не вернуться в Росарио.

    25.03.2025

  • shpasic

    Миранчук уже сыграл, теперь очередь Захаряна! тем более, что к 2026 он как раз подлечится и сможет два матча сыграть.

    25.03.2025

  • Фотограф Михаил Белоусов 89242361732

    Не хочется Лео обижать, но всем понятно для чего!

    25.03.2025

  • Андрей

    Да хотя бы затем, что вырастет продажа абонементов, какие-то рекламодатели придут вместе с им. Да и на поле как минимум не затеряется.

    25.03.2025

  • RSMsouth

    в Зенит !))) в обмен на Дельфина

    25.03.2025

  • RSMsouth

    Отличная новость ! Поедем в Барсу на игры

    25.03.2025

  • Яр Ростовский

    А после ЧМ 2030 - продать...:))) жадность каталонцев известна во всем мире!

    25.03.2025

  • izorkin

    Непонятно зачем.

    25.03.2025

  • andy1962

    Большая ошибка будет

    25.03.2025

  • СЕРХИО76

    Один вопрос? ЗАЧЕМ?

    25.03.2025

  • Степочкин

    Как???? Миранчук ехал против Месси играть 2 матча в сезоне, а тут такое. Против кого теперь будет играть Миранчук и станет ли он после этого главной звездой кукурузного чемпионата США?!

    25.03.2025

  • Gordon

    Было бы красиво

    25.03.2025

  • Саша

    Барса попытается вернуть остатки былой роскоши для украшения музея былых побед.

    25.03.2025

