Источник: «Барселона» опровергла переход Тодибо в «Милан»

«Барселона» опровергла скорый переход защитника Жана-Клера Тодибо в «Милан», сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, с миланским клубом не было достигнуто никакого соглашения.

Ранее в СМИ появилась информация о возможном переходе 20-летнего француза в «Милан». В текущем сезоне Тодибо провел три матча за основную команду «Барселоны», в том числе полную встречу Лиги чемпионов против «Интера» (2:1).