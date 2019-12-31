Источник: «Барселона» опровергла переход Тодибо в «Милан»
15:06
«Барселона» опровергла скорый переход защитника Жана-Клера Тодибо в «Милан», сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям источника, с миланским клубом не было достигнуто никакого соглашения.
Ранее в СМИ появилась информация о возможном переходе 20-летнего француза в «Милан». В текущем сезоне Тодибо провел три матча за основную команду «Барселоны», в том числе полную встречу Лиги чемпионов против «Интера» (2:1).
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