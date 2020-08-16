Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Источник: «Барселона» опровергла информацию о желании Месси покинуть клуб

16 августа 2020, 23:34
Лионель Месси. Фото Reuters
Лионель Месси. Фото Reuters
Теги:

«Барселона» опровергла информацию том, что форвард Лионель Месси хочет покинуть клуб, информирует Mundo Deportivo.

Сообщается, что каталонцы не получали никаких сообщений от аргентинца об уходе. Источник связывался с окружением игрока, однако но не получил ни подтверждения информации об уходе, ни опровержения.

Ранее сообщалось, что Месси не намерен продлевать свой контракт, который истекает в июне 2021 года.

В сезоне-2019/20 Месси провел 44 матча во всех турнирах, в которых забил 31 гол и сделал 24 передачи.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир