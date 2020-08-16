Источник: «Барселона» опровергла информацию о желании Месси покинуть клуб

«Барселона» опровергла информацию том, что форвард Лионель Месси хочет покинуть клуб, информирует Mundo Deportivo.

Сообщается, что каталонцы не получали никаких сообщений от аргентинца об уходе. Источник связывался с окружением игрока, однако но не получил ни подтверждения информации об уходе, ни опровержения.

Ранее сообщалось, что Месси не намерен продлевать свой контракт, который истекает в июне 2021 года.

В сезоне-2019/20 Месси провел 44 матча во всех турнирах, в которых забил 31 гол и сделал 24 передачи.