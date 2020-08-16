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Источник: «Барселона» опровергла информацию о том, что Месси хочет покинуть клуб этим летом

23:36
Лионель Месси. Фото AFP
Лионель Месси. Фото AFP
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Руководство «Барселоны» не получало от форварда Лионеля Месси сообщений о желании покинуть каталонский клуб, сообщает Mundo Deportivo.

Ранее журналист Esporte Interativo Марсело Бехлер сообщил, что 33-летний аргентинец хочет покинуть клуб этим летом из-за недовольства работой руководства клуба.

По информации Mundo Deportivo, каталонский клуб не получал никаких запросов от Месси.

В сезоне-2019/20 Месси провел 44 матча во всех турнирах, в которых забил 31 гол и сделал 24 передачи.

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